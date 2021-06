Découvrez Chut, le nouveau clip d'Adrien Gallo (VIDEO)

Sept ans après son premier album en solo intitulé Gemini, le chanteur et leader de BB Brunes aura profité du repos forcé de son groupe, à l’arrêt faute de concerts depuis la sortie de Visage, son cinquième album, pour remettre en beauté des chansons composées en fils de soie et au fil du temps. Au sein de son célèbre groupe, Adrien Gallo a surtout fait valoir ses atouts rock, avec un succès non démenti depuis quinze ans. Son goût de la chanson française, tant pour Brassens et Barbara que pour les mélodistes seventies à la Sheller, Chédid ou Berger, il le doit à son éducation familiale.

Désormais, Gallo s’apprête à publier Là où les saules ne pleurent pas, son nouvel album solo. Et pour premier single, c'est Chut qu'il a décidé de porter sur les ondes des radios nationales. Un titre entêtant et rythmé sur fond de rupture amoureuse. Avec ce titre, le jeune chanteur de 31 ans revient, triomphal, et rappelle à tous ses talents d’auteur-compositeur. On vous laisse profiter du clip de ce morceau !