Découvrez cette reprise inconnue de Guns N' Roses par Chris Cornell (AUDIO)

En 2017, Chris Cornell était retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de Détroit dans le Michigan. Un véritable désastre pour les milliers de fans qui l'adulaient et qui n'auront plus la chance de l'entendre jouer et chanter dans son groupe Soundgarden. Toutefois, à l'occasion du 56ème anniversaire de l'artiste décédé, une reprise du titre Patience, de Guns N'Roses vient d'être dévoilée sur YouTube. L'occasion pour les fans de découvrir un morceau inédit interprété par leur idole regrettée et de profiter d'un son du célèbre groupe de hard rock.

Issu de l'album Lies, sorti en 1988, le morceau Patience est ici repris par Chris Cornell. Une sorte d'hommage du chanteur à ses acolytes avec qui il a partagé la scène de nombreuses fois durant les années 90. Postée par son épouse Vicky, la vidé est accompagnée d'une légende qui explique le contexte de réalisation : "Un des ingénieurs de Chris m'a récemment rappelé les enregistrements des sessions de 2016, qu'il avait encore en sa possession. "Patience" était l'un d'entre eux. Cet enregistrement a été inspiré par notre fille Toni, qui était une grande fan de GNR et qui a demandé à son père de lui apprendre à en jouer à la guitare. Sa pochette est d'une beauté obsédante ; elle nous a rappelé des souvenirs doux-amers".