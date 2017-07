La Tour Eiffel, qui a accueilli Muse en concert l'année dernière, a failli avoir un look complètement différent ! Le compte Twitter Lost In History a en effet publié plusieurs dessins de designs rejetés avant la construction de la célèbre Dame de Fer. De quoi nous faire méditer sur le symbole de la ville de Paris ! Sur le compte twitter officiel de la Tour Eiffel, on peut aussi découvrir une des versions envisagées pour le monument... Alors, que pensez-vous de ces projets alternatifs ? Au regard des avis sur Twitter, les internautes sont bien contents du design finalement choisi pour la Dame de Fer.

Rejected designs for the Eiffel Tower pic.twitter.com/UQ2DIS0sER — Lost In History (@HistoryToLearn) July 29, 2017

Plusieurs projets ont été proposés pour ma construction. J’aurais pu ressembler à ça… Vous aimez ? pic.twitter.com/D1eDbTwZOl — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 12, 2016

Petit rappel historique, la Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel, qui lui a donné son nom en l'honneur de l'Exposition Universelle de Paris en 1889. Il aura fallu au total deux ans, deux mois et cinq jours pour finaliser sa construction. Mais ça valait le coup ! La Tour Eiffel, qui a eu une tyrolienne au deuxième étage, est devenue un symbole de Paris dans le monde entier et attire chaque année 7 millions de visiteurs en moyenne... La dame de fer est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 et ne cesse de faire rêver tous les romantiques ! Paris reste en effet la ville la plus filmée au monde et la Tour Eiffel y est sans doute pour quelque chose.