Découvrez Baxter (These Are My Friends) sur Virgin Radio, un titre de Fred again.. & Baxter Dury !

Baxter Dury est un musicien et chanteur britannique plutôt célèbre qui a récemment célébré ses 20 ans de carrière avec la sortie d'un best-of en décembre dernier et d'un titre inédit nommé D.O.A. Une carrière d'ailleurs assez riche puisqu'il sortait en 2020 son sixième album en solo intitulé The Night Chancers. Alors qu'il peut désormais se targuer d'avoir été très lucratif ces dernières années, le dandy britannique ne compte pas s'arrêter là. La preuve, l'artiste vient tout juste de dévoiler le morceau Baxter (These Are My Friends) aux côtés de Fred again.. Un titre entêtant dans lequel on peut entendre des paroles très osées qui disent "Rien à foutre ! Allons danser". Il semblerait surtout que ces quelques mots résonnent beaucoup plus que l'artiste ne pouvait se l'imaginer à l'heure actuelle dans la tête des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent chaque mois sur Spotify... Vous pourrez désormais retrouver ce titre sur les ondes de Virgin Radio !

