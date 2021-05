Découvrez Ani Kuni, le nouveau titre de Polo & Pan

En 2017, Polo & Pan dévoilait son premier album intitulé Caravelle. Un disque d'or en France, un platine à l'international et un demi-milliard de streams plus tard, le duo français fondé par Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan est enfin de retour. Devenus de véritables artistes incontournables de la scène mondiale, les deux DJs parisiens s'attaquent cette fois-ci à leur berceuse d'enfance préférée avec un hymne améridien intemporel et transgénérationnel : Ani Kuni. Un son qui devrait bercer notre saison estivale et qui, on l'espère, raisonnera dans nos oreilles lors de soirées endiablées et "covid free". En attendant, le nouveau titre de Polo & Pan est disponible sur toutes les plateformes de musique à la demande. Porté par un visuel coloré et original, ce nouveau projet pourrait marquer les prémices d'un nouvel opus. Du moins, c'est ce qu'on espère.