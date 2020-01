Découvrez Angèle qui s'immisce dans le dernier titre de Swing (VIDEO)

Swing est un rappeur belge issu du groupe de rap L'Or du commun ! Proche de l'artiste Roméo Elvis, qui admet volontiers avoir été poussé par ses amis, le trio se compose de Primero, Félé Flingue et bien-sûr Swing. D'ailleurs, ce dernier a entamé une carrière solo il y a deux ans avec l'album Marabout. De nouveau au centre de l'actualité ces derniers jours, c'est pour un duo original que le rappeur fait parler de lui. En effet, son dernier titre intitulé S'en Aller s'est fait en duo avec la jeune chanteuse Angèle. Une nouvelle inattendue qui a aussitôt attiré la curiosité des internautes.

Si les paroles sont signées de la main des deux artistes, le titre possède une mélodie lente et envoûtante. Un pur morceau rap aux accents hip hop. Dans le clip, dévoilé sur YouTube il y a seulement quelques heures, on aperçoit un vieil homme en train de regarder la télévision. La caméra reste fixe et zoom au fur et à mesure de l'avancée de la chanson. Et c'est sur ce petit écran venu d'un autre temps que l'on aperçoit Swing. Angèle n'est pas dans le clip. Un projet assez mélancolique qui s'interroge sur la vie ! A voir de tout urgence.