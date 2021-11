Découvrez Abscisse, le nouvel EP de THEOPHILE !

L’amitié, la fidélité, la résilience et le pardon, voilà les thèmes qui ont inspiré THEOPHILE pour son deuxième EP intitulé Abscisse. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de ses premiers pas sur Virgin Radio. Un projet que le jeune artiste a écrit, composé, enregistré et mixé tout seul. Ou presque. Car comme on vous le disait, chez lui les histoires d'amitié ne sont jamais très loin. C'est donc entouré de personnes comme Seb et Hugo, ses amis d'enfance qui ont réalisé ses clips, ou encore de Nino Vella et Cey, qui lui ont donné un coup de main à la musique, que le jeune homme trace son petit bonhomme de chemin vers le succès. Une ténacité et une passion sans limite pour la musique qui lui valent aujourd'hui d'être aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, puisqu'il est également "de ceux qui poussent les caisses et montent les scènes" comme on peut le lire dans un communiqué officiel de son label. A l'aube d'une belle carrière, THEOPHILE dévoile donc Abscisse. Quant à ceux qui se demandent où est l'ordonnée, là-encore ses équipes répondent "d’être un peu patients" !

Cet Angevin de 28 ans aux longs cheveux blonds et à la carrure imposante a la sensibilité de ceux que tout émeut. THEOPHILE est l’enfant du coin. De tous les coins dont on s’intéresse peu. Loin du brouhaha branché où l’imagerie prime souvent sur les chansons. THEOPHILE a peaufiné une musique qui lui est sienne, une Chanson française où le texte bien ancré dans sa réalité se confronte à une rythmique qui est celle des jeunes du monde connecté: Digitale, inspirée, décloisonnée : Vivante.