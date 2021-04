Découvrez À nous, le premier album de Noé Preszow

Noé Preszow (ça se prononce prèchof) est un jeune artiste bruxellois de 25 ans. Dernière signature du label Tôt ou Tard (qui compte déjà de nombreuses pointures de la musique telles que Vianney, Foé ou Shaka Ponk), le chanteur vient tout juste de dévoiler son premier album intitulé À nous. Déjà encensé par les critiques depuis la sortie de quelques titres en 2020, dont les très réussis Que tout s'danse et À nous, le chanteur espère confirmer son nouveau succès avec ce projet longuement mûri. D'ailleurs, il sera également en concert à La Cigale le 18 novembre 2021. Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !

"Noé Preszow a la vocation. Il est tombé dans la chanson française quand il était tout petit, comme une obsession ou une dévotion, à un moment de la vie où tout est neuf et important. Lister ses amours musicales serait très long et n’aurait aucun sens. Ce qui compte, c’est ce qu’il a appris et ce que ce qu’il en fait. Noé Preszow est l’héritier de décennies de chanson française, de la plus classique jusqu’à ses formes contemporaines, modelées par le phrasé slam et le mélange des genres. Sur son album, on entend des guitares, une basse funky, des claviers vintage, de la batterie et les chœurs de son amie Leila : avec ces ingrédients élémentaires, Noé Preszow crée des chansons énergiques, dont la pulsation rythmique, jusqu’au doux vertige, porte des textes aussi pensés que viscéraux." peut-on lire dans le communiqué de presse de son équipe.