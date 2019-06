Décorez votre maison comme dans Stranger Things ou Friends grâce à IKEA !

Les fans de déco vont se réjouir ! La célèbre entreprise d'ameublement IKEA vient de proposer un procédé très drôle qui consiste à décorer l'intérieur de sa maison à la manière de certaines séries américaines. Alors si vous avez toujours rêvé de vous jeter sur le canapé de Friends comme l'ont fait tant de fois les acteurs du show, ce souhait peut devenir réel. En effet, le géant suédois vient de lancer une campagne de publicité dans laquelle il reproduit les intérieurs des Simpsons, de Friends ou encore de Stranger Things. Des pièces que l'on connait tous et que l'on a pu apercevoir durant les nombreuses saisons.

Des Simpson à Friends en passant par Stranger Things : IKEA recrée les salons de séries mythiques. Une idée de l’agence Publicis Espagne. ???????????? pic.twitter.com/YR8AEE8IAJ — culturepub (@culturepub) 31 mai 2019

Fidèle à sa promesse de petit budget, IKEA promet de vous réaménager tout votre intérieur pour des prix raisonnables. Vous pourrez ainsi vous croire dans le salon d'Homer et Marge grâce à un simple "Knislinge", un "Lattjo" et un "Fejka". Et si vous n'avez rien compris, c'est normal. Regardez simplement les trois campagnes qui sont sorties ces derniers jours et vous pourrez constater par vous-même qu'avec quelques objets par-ci par-là, un coup de peinture et un peu de bonne volonté, vous vous retrouverez en un rien de temps dans l'univers de vos séries préférées.