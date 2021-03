DeboutLesFestivals, les festivals interpellent le Gouvernement

Musilac, Main Square, Les Plages Electro... tous ont posté le même cliché : une simple chaise vide au milieu d'un espace désert. Il y a quelques semaines, il a été annoncé que les festivals pourraient se tenir cette année en respectant quelques règles sanitaires : 5000 personnes assises et un accès réduit aux espaces de restauration. Si l'idée aurait pu réjouir de nombreux festivaliers, force est de constater que, pour les festivals eux-mêmes, la solution n'est pas la plus adaptée : ces derniers l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

"Le @gouvernementfr impose aux #festivals des conditions impossibles à tenir, en limitant le nombre de spectateurs et en les forçant à rester assis. Soutenez-nous en partageant cette publication ! #DeboutLesFestivals", annoncent en choeur Musilac, le Main Square et les Plages Electro. En cette période plus que difficile pour la culture, rendez-vous sur Instagram pour soutenir les festivals.