Alors que la date de sortie de Deadpool 2 a été officialisée il y a peu, une autre bonne nouvelle concernant le superhéros devraient réjouir les fans. Les aventures héroï-comiques de Wade Wilson vont être adaptées pour le petit écran. C'est la chaîne du câble américaine FX (Legion, Archer) qui a annoncé la nouvelle. Aux commandes de la série animée : Donald Glover, l'inoubliable Troy de la série Community et rappeur à ses heures perdues. Peu connu chez nous, Glover est pourtant en train de percer doucement mais sûrement à la télévision américaine grâce à la série qu'il a écrite et dans laquelle il joue également : Atlanta (Golden Globes 2017 du meilleur acteur pour Donald Glover et meilleure série comique).

FX se lance donc également dans la course des séries superhéroïques avec cette adaptation de Deadpool. Aucune information n'a filtré quant au nom de l'acteur qui prêtera sa voix au protagoniste à la combinaison moulante. Mais une chose est sûre, on pourra compter sur Donald Glover pour respecter le ton décalé et outrageusement drôle du film qui, rappelons-le, à rapporter près de 760 millions de dollars au box-office mondial. Si aucune date officielle de diffusion n'a été pour le moment avancée, on peut sans mal imaginer voir les premiers épisodes pour début 2018. Reste à savoir ce que Ryan Reynolds, l'interprète de Deadpool au cinéma, pense du projet...