Deadpool 2 se dévoile dans un nouveau teaser hilarant  

Pendant que Justice League se fait étriller par la critique outre-Atlantique, Marvel continue tranquillement la promotion de ses prochains films. Deadpool 2 ne sortira qu'en mai prochain mais il va falloir se préparer à un important teasing de la part des studios. C'est donc un nouveau teaser, complètement délirant, qui a été dévoilé. Dans cette vidéo notre anti-héros est vêtu à la façon de Bob Ross, un peintre et animateur télé célèbre aux Etats-Unis dans les années 80. On retrouve donc Deadpool jouant du pinceau avant que n'apparaisse très subrepticement une succession d'images réellement tirées de Deadpool 2. L'occasion d'apercevoir l'un des nouveaux personnages, Domino, joué par l'actrice Zazie Beetz (Atlanta).

Un nouveau synopsis du film précise que " Après avoir survécu à une attaque bovine presque fatale, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson/Deadpool) galère à réaliser son rêve de devenir le barman le plus hot de Mayberry tout en devant apprendre à gérer la perte de son sens du goût. Cherchant à retrouver ce que la vie à d'épicé, ainsi qu'un convecteur temporel, Wade doit se battre avec des ninjas, des yakuza, et un lot de canines sexuellement agressive, tandis qu'il voyage autour du monde pour découvrir l'importance de la famille, de l'amitié, et le goût, trouver un nouveau goût pour l'aventure et gagner la tasse convoitée du Meilleur Amant au Monde". Vous l'aurez compris, Deadpool 2 s'annonce aussi délirant que le premier volet !