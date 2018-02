Sorti en février 2016 sous l'écurie Marvel, Deadpool a été le gros succès surprise de l'année. Son humour sans langue de bois, son auto-dérision et son rythme extrêmement bien mené ont apporté un véritable vent de fraîcheur dans un univers superhéroïque parfois un peu sage. Le premier teaser de la suite, simplement appelée Deadpool 2, nous confirmait que les ingrédients qui nous ont fait adorer le premier opus étaient toujours bien présents. Une confirmation entérinée par la bande-annonce officielle qui s'ouvre de manière traditionnelle sur le "méchant" de cette sequel : Cable joué par Josh Brolin.

Mais le traditionnel : très peu pour le héros vêtu de rouge ! Rapidement, le superhéros joué par Ryan Reynolds crée son propre trailer en singeant un combat entre deux figurines de Deadpool et de Cable... comme le feraient des enfants. Une parenthèse complètement loufoque qui laisse bientôt place aux vraies images du film et à son action vertigineuse ! En outre, le bruit court que ce Deadpool 2 se moquera des superhéros, comme pour pousser l'auto-dérision un cran plus haut. En France, le film sortira le 16 mai 2018 et retrouvera les héros du premier opus dont Morena Baccarin, qui jouait Vanessa et TJ Miller, l'interprète de Weasel.