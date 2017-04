Le mini-film qui faisait office de teaser pour Deadpool 2 avait annoncé la couleur : le superhéros à la combinaison moulante n'a pas fini de nous faire rire ! Pourtant, il va falloir patienter encore un peu avant de découvrir la suite des aventures du personnage de Marvel joué par Ryan Reynolds puisque ce sera le 1er juin 2018 que le film sortira aux Etats-Unis. On imagine donc sans mal une arrivée française le mercredi précédent soit le 30 mai 2018. Le premier épisode de Deadpool nous était parvenu à quelques jours de la Saint Valentin 2016 et avait d'ailleurs fait l'objet d'une campagne d'affichage hilarante présentant le long-métrage comme une comédie romantique.

Si l'on sait que Josh Brolin interprétera le rôle de Cable et Zazie Beets celui de son alliée Domino, on ignore toujours la teneur exacte du scénario de ce Deadpool 2. A peine sait-on que cette sequel se moquera des suites de film de superhéros. Mais rien étonnant, dans le premier épisode, Ryan Reynolds sous les traits de son personnage se moquait de Ryan Reynolds et de son soi-disant "jeu d'acteur". La mise en abyme est un ressort scénaristique pour le moins efficace et Deadpool 2 va, semble-t-il, s'en donner à cœur joie ! Les attentes pour cette suite sont importantes, le premier chapitre avait obtenu des recettes mondiales de plus de 760 millions de dollars ! Rendez-vous en juin 2018 pour voir le résultat.