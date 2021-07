Faites vos valises, l'été approche ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous a préparé la liste des séries cultes qui pourrait vous accompagner pendant le vol (ou le trajet en train, au choix). Faites chauffer vos tablettes, on a ce qu'il faut.

Ally McBeal

On vous l'accorde, le morceau n'est peut-être pas non plus celle qui a le mieux vieilli... mais Ally, avocate maladroite et attachante saura vous faire passer le temps. Petit bonus, les storylines personnelles des personnages sont toujours liées aux affaires plaidées au tribunal.

Sex & The City

En attendant le revival signé HBO Max, pourquoi ne pas revoir quelques épisodes de la série culte ? Si vous lâchez l'intrigue, si les rebondissements entre Big et Carrie finissent par avoir raison de votre patience, alors prenez au moins quelques notes niveau style.

Dawson

RIEN QUE POUR LE GENERIQUE !!! Parce que oui, on le connait tous par coeur. Alors d'accord, Dawson est du genre insupportable et oui, on lui donnerait bien quelques claques. Mais rien que pour Pacey, Jack et Jen, ça vaut le coup de s'y replonger (point bonus si vous spottez l'épisode dont sort ce GIF culte).

Desperate Housewives

Des commérages, du suspens, des meurtres... ne cherchez plus, il n'y pas meilleure série de l'été que Desperate Housewives.

Les Frères Scott

EMBARQUEZ A TREE HILL ! On connait leurs histoires par coeur mais Lucas, Brooke, Nathan, Peyton et Haley ont de quoi nous faire vibrer. Petit bonus, quelques épisodes de la saison 2 vous emmèneront direct à la plage.

Newport Beach

S'il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir ré-embarquer pour les Etats-Unis, vous pouvez toujours vous imaginer en Californie avec Newport Beach. Reste à savoir si vous êtes plus team Seth ou Ryan.

Gossip Girl

Vous avez déjà votre tenue de rentrée ? Okay, c'est un peu tôt pour y penser. Mais si jamais vous chercher de quoi vous inspirer, Blair et ses tenues colorées sauront vous aider.

Lost

Avouez-le, vous non plus, vous n'avez toujours pas compris la fin... eh bien justement, c'est le moment de s'y mettre ! Installez-vous confortablement dans votre siège et embarquez !

Evidemment, la liste est longue... on aurait pu vous sortir la très cliché Alerte à Malibu ou même, pourquoi pas, Beverly Hills... la vérité, c'est qu'il y a plus de séries cultes que l'on ne pourrait compter. Mais avec ça, vous largement de quoi arriver à destination !