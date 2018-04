Dawson fête ses 20 ans, 5 trucs qu'on a kiffé dans la série

20 ans. Dawson's Creek a 20 ans. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le casting a fêté ça en posant pour EW. Toutes ces photos on fait remonter quelques souvenirs (et fait ressortir quelques rides au passage). Du coup, on réfléchi un peu à toutes ces petites choses qui nous ont fait kiffer Dawson.

Dawson, c'était LA première vraie série avec des ados POUR les ados. Si vous cherchez bien à l'époque, le samedi, on matait Fliper, Alerte à Malibu, Beverly Hills, Sous le Soleil et... Dawson. Difficile de s'identifier à un dauphin, à des sauveteurs en mer ou même à une bande d'adultes vivant dans l'un des meilleurs quartiers de Los Angeles (on n'avait pas les même moyens, les gars). Alors quand Dawson a débarqué avec sa bande de potes, ses rêves et ses soucis, on a presque eu l'impression d'intégrer sa bande, justement. ENFIN, les ados pouvaient s'identifer à des personnages fictifs. Et ça faisait du bien.

Pacey, le seul et unique. Ceux qui ont vu les Mighty Ducks (Les ducks volent ensemble, sachez-le), ont dû être ravis de retrouver le petit Charlie Conway dans sa version plus adulte. Pacey était l'opposé de Dawson et vous savez quoi ? C'est justement pour ça qu'on l'aimait. Il était drôle, bien plus ouvert d'esprit que son meilleur pote et surtout, il était parfait avec Joey. Bref, Pacey Witter for life.

Dawson a quand même été l'une des première séries à parler d'homosexualité et à proposer un personnage principal homosexuel. Et ça, à l'poque, ce n'était pas anodin. Vous vous souvenez de la scène où Jack admet devant son père qu'il aime les garçons ? Cette scène, c'était du grand art.

On s'explique. Il y a des séries que l'on aime (ou que l'on a aimé). Le truc, c'est que parfois, même si on aime la série, on ne supporte pas le personnage principal. Certains ont vécu ça avec Meredith dans Grey's Anatomy. D'autres avec Alison dans Pretty Little Liars. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais Dawson, lui, mérite la palme du chieur professionnel. Pour rappel, Dawson a lu le journal intime de Joey, il passait son temps à se lamenter et à blâmer l'univers, il a très mal pris la relation entre Pacey et Joey... bref, il nous en aura fait voir de toutes les couleurs.

Parce que même 20 ans plus tard, on ne s'en lasse pas. Mais alors, vraiment pas.

Même s'il ne nous rajeunit pas.