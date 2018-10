David Guetta : une collaboration avec Céline Dion ? 

Céline Dion prépare actuellement un nouvel album et ce dernier mettra à l'honneur la langue de Shakespeare. Eh oui, la chanteuse québécoise de cinquante ans a révélé avoir déjà reçu trois titres signés Sia dont une co-écrite par David Guetta. Les deux artistes ayant l'habitude de collaborer ensemble, cela n'est donc pas surprenant. On se souvient tous de Titanium ou plus récemment, Flames. Le plus américain des DJ français l'a confirmé.

"Je vais vous dire quelque chose que personne ne sait… Et rien n’est encore certain. Mais on a écrit une chanson ensemble, avec Sia, que Céline Dion a acceptée pour l’enregistrer. Je ne vais pas en dire plus. Personne ne sait rien. Je ne sais pas si cela va se faire." déclare-t-il à l'émission norvégo-suédoise Skavlan.

Rappelons qu'il n'est pas inhabituel pour lui de s'entourer des grands puisque pour son dernier album 7 sorti le 14 septembre, David Guetta a fait participer la crème de la crème avec des artistes tels que Nicki Minaj, G-Eazy, Ava Max, Anne-Marie ou encore Justin Bieber. Mais alors, le titre fera-t-il partie de la tracklist du nouvel album de Céline Dion ? Eh bien pour le savoir, il va falloir s'armer de patience et attendre quelques mois avant la sortie de celui-ci.