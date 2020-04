David Guetta se confie sur l'interdiction des concerts et le déconfinement à venir !

On vous le disait il y a quelques jours, David Guetta avait permis de récolter 600 000 dollars grâce à un concert organisé depuis Miami -son lieu de confinement- et diffusé sur les réseaux sociaux le samedi 18 avril. Un beau geste de la part du DJ et producteur français qui s'engageait, lui-aussi, dans la lutte contre le COVID-19. Interrogé par nos confrères du Parisien, l'artiste à l'origine du tube I Gotta Feeling des Black Eyed Peas s'interrogeait également sur le déconfinement qui approche en France : "Ça me parait très tôt. Je n'ai pas envie que mes enfants retournent en cours. Ils vivent à Londres, mais sont à l'école française. Je ne comprends pas qu'on les accueille pour un mois seulement, surtout pour que les parents puissent retravailler. J'espère que l'on ne prend pas de risques sanitaires au nom de l'économie."

Parmi les DJ les plus célèbres au monde, David Guetta donne plusieurs dizaines voire centaines de show chaque année ! Malgré le fait qu'il soit touché de plein fouet par l'interdiction des concerts et festivals, le frenchy pense que c'est plutôt une bonne chose : "Même si ça ne m'arrange pas, si je ne vais peut-être pas travailler avant 2021. Je suis là pour donner du bonheur aux gens, pas pour qu'ils soient touchés par un virus au milieu de 10.000 personnes qui dansent, sont collées, transpirent. Ça me paraît logique que les concerts reprennent en dernier." Une prise de position qui montre l'inquiétude du producteur de musique qui admet également se concentrer sur l'écriture de nouveaux titres à contre-courant du moral général : "L'évidence serait d'aller dans des ambiances mélancoliques. Au contraire là je compose pour rendre heureux."