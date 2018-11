David Guetta : Say My Name, le nouveau son percutant en collaboration avec J.Balvin et BeBe Rexha !

David Guetta continue de distiller les extraits issus de son nouvel opus 7 -sorti en septembre, et après Sia, Martin Garrix, Anne-Marie, Jason Derulo ou encore Nicki Minaj, c'est au tour du chanteur colombien J.Balvin et de la jeune BeBe Rhexa d'être mis à l'honneur !

Pour Say My Name -et non, on ne pense pas au Destiny Child!, David Guetta s'entoure de deux pointures. Deux stars du moment... J.Balvin et BeBe Rexha. Un duo d'exception pour un titre ensoleillé qui rappel que l'été n'est pas si loin, finalement. Courage, l'automne passera vite ! Initialement prévu en association avec Demi Lovato, le DJ français a choisi de faire appel à la star du reggaeton, que l'on peut également entendre sur X de Nicki Jam, I Like It en featuring avec Cadri B mais surtout, connu pour son morceau Mi Gente. BeBe Rexha, elle, n'a rien à envier à son collègue puisqu'elle est sans doute l'une des chanteuses pop les plus demandées. On se souvient notamment de ses featuring avec Martin Garrix sur In The Name, Florida Georgia Line sur Meant To Be ou encore sur Back To You avec l'ancien membre des One Direction, Louis Tomlinson. C'est pourquoi Say My Name à tout pour plaire ! Des sonorités estivales qui rappellent les vacances, des rythmes entraînants et comme souvent avec David Guetta, un efficacité infaillible ! Allez, on vous laisse découvrir le morceau, ci-dessous.