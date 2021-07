David Guetta nous offre Love Tonight, un remix de Shouse, à écouter sur Virgin Radio !

A 53 ans, David Guetta est inépuisable ! Alors qu'il a repris le chemin des scènes du monde entier depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires concernant les rassemblements, le DJ français en profite pour dévoiler des sons de manière très régulière. La preuve, en plus de ses titres Heartbreak Anthem et If You Really Love Me (How Will I Know), l'artiste aux millions d'albums vendus s'est permis une petite folie en remixant le morceau Love Tonight de Shouse. Un son dévoilé à l'origine en 2017 mais qui a récemment connu un regain de popularité grâce à la plateforme Tik Tok. Il n'en fallait pas plus à David Guetta pour se l'approprier !

Désormais, c'est sur les ondes de Virgin Radio que vous pourrez découvrir le dernier projet de David Guetta. Un véritable changement de direction musicale pour le DJ qui avait déjà entamé son virage vers la future rave avant la pandémie. Accompagné de Morten dans ce nouveau chapitre de sa carrière, ce dernier s'était même hissé en tête du classement Top 100 de DJ Mag l'année dernière. Une belle adaptation à l'époque, pour ne pas dire une transformation, pour le producteur à l'origine du titre I Gotta Feeling qui devrait ainsi faire danser les clubbers les plus avertis dans les prochains mois !