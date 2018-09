David Guetta, NAYA, Good Charlotte... les sorties album de la semaine !

Le mois de septembre est souvent intensif pour la sphère musicale. Pendant que les enfants retrouvent les bancs de l'école, les artistes eux, font leur rentrée dans les bacs. Cette semaine, on a donc droit à 7, nouvel opus de David Guetta. Aussi, notez que le premier essai de la jeune Naya est enfin dans les bacs. Enfin, les frères Madden font leur grand retour dans les charts.

Aujourd'hui sort 7, septième album studio de David Guetta. Au programme donc, de nombreux featurings, tous plus prestigieux les uns que les autres. Sur l'opus, vous retrouverez 2U ft. Justin Bieber mais aussi Flames, morceau sur lequel Sia a posé sa voix (d'ailleurs, le duo se retrouve sur deux morceaux). Enfin, notre coup de coeur revient au titre avec Anne-Marie, Don't Leave Me Alone.

Elle vient d'empocher son bac L, elle peut se vanter d'avoir publié un très bon EP, intitulé Blossom. Naya est de retour dans les charts mais cette fois avec Ruby, son premier disque. Porté par le très pop Girl on the Moon, le disque est aussi poétique qu'il est dansant et solaire. Naya a confié que cet album était comme un diamant qu'elle a souhaité polir elle-même et en l'écoutant, on réalise c'est vrai. C'est insousciant, brut et mature à la fois : bref, Naya y a mis tout son coeur et ça se sent. Elle sera au café de la Danse le 20 septembre prochain pour le présenter sur scène.

Good Charlotte, groupe mythique des jeunes qui ne juraient que par Sum 41 ou Linkin Park il y a quelques années, est de retour dans les bacs. Les frères Madden nous offrent un disque engagé, certes, mais qui n'a rien perdu de l'essence rock de ceux qui l'ont créé. On retrouve donc sur Generation Rx des morceaux comme Prayer ou Actual Pain. On ne va pas se mentir, les retrouver, ça fait un bien fou.