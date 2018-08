David Guetta : la tracklist du nouvel album dévoilée

Le DJ français continue son parcours et après la sortie de Don't Leave Me Alone ainsi que son clip, en duo avec la chanteuse britannique Anne-Marie, ce dernier dévoile la tracklist de 7, son nouvel opus.

Elle est là, elle est belle et surtout elle est pleine de guest ! Comme escompté, la tracklist de David Guetta est composée de noms prestigieux. On en attendait pas moins de lui, habitué aux collaborations de taille. On retrouve donc des artistes avec lesquels Guetta a déjà travaillé. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, comme on dit ! Et c'est tant mieux car souvent, les morceaux sont explosifs. Dans ce florilège d'artistes, on retrouve donc Nicki Minaj, Sia, Jess Glynne ou encore Justin Bieber.

A priori, deux morceaux seront également dévoilés demain. Goodbye feat Jason Derulo et Nicki Minaj et Drive feat Black Coffee. Pour les intéressés, l'album est en pré-commande ici et disponible à partir du 14 septembre.