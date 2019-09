David Guetta, Kygo, Adam Lambert... Ils seront tous présents au concert hommage à Avicii

Décédé le 20 avril 2018 à l'âge de 29 ans, Avicii demeure encore dans les mémoires comme l'un des disc jockey et producteurs de musique les plus talentueux de sa génération. Stoppé en plein succès par un rythme effréné et une vie de célébrité et de fêtes qui ne lui convenait pas, le jeune artiste d'origine suédoise est pourtant loin d'être oublié par ses acolytes issus de l'univers de la musique. La preuve, un concert en son hommage se tiendra le 5 décembre prochain à Stockholm. L'occasion pour ses fans de retrouver un peu de leur idole disparue et pour les artistes présents de se rappeler les bons moments passés en compagnie de leur regretté ami.

L'émission mettra en vedette 19 des chanteurs originaux entendus sur certaines des pistes les plus appréciées de DJ et producteur. Parmi ces derniers, on notera la présence de David Guetta, Kygo, Adam Lambert, Rita Ora ou encore Nicky Romero. Quant aux bénéfices de ce concert hommage à Avicii, ils seront reversés à la Tim Bergling Foundation, en hommage au vrai nom de l'artiste et qui sensibilise aux maladies mentales.