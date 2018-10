David Guetta : Goodbye, le clip festif en collaboration avec Jason Derulo et Nicki Minaj ! 

David Guetta s'autorise la présence de deux grandes pointures de la musique américaine en la présence de Jason Derulo et Nicki Minaj, pour son titre Goodbye. Extrait de son nouvel album 7, sorti le 14 septembre dernier, le DJ français prouve une nouvelle fois que même s'il prend de l'âge, il n'a certainement pas perdue la main. S'entourer des meilleurs, c'est sans doute l'adage de notre cher David Guetta et qui pourrait lui en vouloir, quand on voit le résultat. Tonitruant, festif et coloré, son nouveau morceau est paré pour devenir un véritable hit. Et son clip, lui, eh bien ne fait que confirmer l'évidence. Goodbye risque bien de rester dans les têtes, d'être chantonnés à tue-tête et surtout de squatter les playlist Spotify, Deezer et compagnie pendant longtemps !