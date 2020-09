C'était l'une des collaborations les plus attendues de ce mois de septembre : David Guetta et Sia ont (de nouveau) uni leurs forces sur Let's Love - un morceau qui succède notamment à She Wolf ou encore l'incroyable Titanium. Le duo de choc a de nouveau frappé avec un hit clairement inspiré du meilleur des années 80. La bonne nouvelle, c'est que le DJ made in France s'est confié sur ce tout nouveau projet : "J'avais l'impression qu'à cette époque (les années 80, ndlr), il n'y avait pas de honte", "explique t-il. '"Je suis très inspiré par Pat Benabar dans les années 80.Quand j'ai produit la chanson, je l'ai envoyée à Sia et elle m'a dit 'c'est fou comme on se comprend parce c'est un peu dans l'esprit de Pat Benabar et je l'adore'.

La collaboration entre Sia et David Guetta ne date pas d'hier : les deux titans de la musique ont déjà montré à plusieurs reprises qu'ensemble, ils pouvaient régner sur les charts. Let's Love est le digne successeur de Titanium (et de tous les autres) qui, toujours, ont su toucher le public. Aussi, retrouvez le talent du Dj sur l'EP New Rave, travaillé avec Morten.

Une chose est sûre, David Guetta n'a pas fini de nous faire danser !