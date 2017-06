David Guetta ft. Justin Bieber : 2U, la collaboration explosive dévoilée

Aujourd’hui vendredi 9 juin 2017 est une journée particulièrement chargée musicalement parlant. Déjà, on a Phoenix qui a sorti son nouvel album Ti Amo après quatre ans d’absence, puis Katy Perry a fait son retour aussi avec Witness, mais on découvre également la collaboration qui risque de vous faire danser tout l’été. Prenez David Guetta, l’un des DJ les plus en vogue du monde, prêtez lui Justin Bieber, le roi des charts, pour la partie vocale, cela vous donne 2U (et non U2) qui vient d’être dévoilé ce matin. L’un comme l’autre sont des machines à tubes, on peut par exemple citer Titanium, Play Hard ou encore This One’s For You de Guetta et Sorry, Cold Water ainsi que Let Me Love You pour Bieber, 2U a donc toutes ses chances pour squatter le haut des hit parades. Découvrez ce nouveau titre événement en écoute ci-dessous :

Beats entrainants, prod très soignée et refrain particulièrement addictif, 2U réunit tous les ingrédient pour séduire les dancefloors du monde entier dans les prochains mois, vous n’avez pas fini d’entendre ce morceau. Si vous voulez aller applaudir les deux artistes en live, sachez que Justin Bieber sera en concert le 24 juin à Lille dans le cadre du North Summer Festival tandis que David Guetta sera à l’affiche de l’Electrobeach Music Festival le 13 juillet à Barcarès. Plus d'infos sur les sites officiels des événements, par ici et là !