David Guetta : Flames ft. Sia, le clip dévoilé

C’est le tube du moment, vous l’avez entendu toute la journée sur Virgin Radio avec le #VirginFriday, c’est le nouveau David Guetta et Sia Flames ! Le son est sorti le 23 mars et vous allez danser dessus tout l’été, vous pouvez même commencer maintenant. Le clip est sorti hier ! On retrouve David Guetta en empereur maléfique et tyrannique, bon c’est un peu chelou mais on aime bien. Il doit combattre des jeunes demoiselles, encore chelou mais ça passe. Pas de Sia dans le clip, mais un invité de marque avec Danny Trello, l’ambiance est asiatique, on se croirait dans un film bizarre comme Fist of Legend avec Jet Li vous voyez ?