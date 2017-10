David Guetta Feat Justin Bieber : 2U, un clip avec une histoire d'amour interdimensionnelle

On s'attendait à tout sauf à ça ! Quand David Guetta avait dévoilé en juin dernier son nouveau single "2U" avec Justin Bieber, on avait eu du mal à contenir notre excitation tant cette collaboration était espérée ! Et si le single a rencontré un succès international ces quatre derniers mois, c'est seulement aujourd'hui que la paire a décidé de dévoiler le clip officiel de "2U". Retrouve-t-on la superstar et l'artiste français le plus recherché au monde sur internet dans la vidéo ? On garde un peu de suspens, et on voit propose de découvrir ce clip, qui raconte une histoire d'amour à travers plusieurs univers, tout de suite !

Et non, il faudra repasser pour voir Justin Bieber et David Guetta réunis en images ! Dans ce clip réalisé par le duo Brewer (on doit également à ces deux-là le clip de "Where Are Ü Now?"), on assiste impuissants au nombreuses disputes d'un couple dans plusieurs univers parallèles. Oui c'est difficile de tout comprendre pendant les premières secondes, rassurez-vous ! Les réalisateurs ont expliqué : "Quand nous avons entendu "2U" pour la première fois, nous étions frappés par le fait que la musique et les paroles résonnent l'une en l'autre. Le titre saisit parfaitement le phénomène émotionnel d'aimer quelqu'un au point que vous feriez tout pour cette personne. Nous avons pensé que ça serait génial de partir sur cette idée-là, un de nos clichés culturels préférés, et le répéter à l'infini pour essayer de voir si par ces répétitions une nouvelle perspective, une nouvelle déconstruction, pourrait arriver". Vous avez la réponse dans le clip ! Si ce n'est pas fait, écoutez la collab inédite entre David Guetta et Martin Garrix à Tomorrowland.