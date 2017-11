David Guetta : Dirty Sexy Money, votre son #virginfriday

La chanson a été dévoilée en fin d'après-midi jeudi 2 novembre et elle est déjà en écoute sur Virgin Radio, de quoi parle-t-on ? De la dernière bombe signée David Guetta & Afrojack avec Charli XCX et French Montana au chant : Dirty Sexy Money. La chanson est à l'honneur sur l'antenne de Virgin Radio ce vendredi 3 novembre à l'occasion du #VirginFriday. Vous connaissez le principe, on vous propose de découvrir toute la journée une chanson très récente ou passée inaperçue ailleurs. Il était donc parfaitement logique de mettre à l'honneur la dernière production du DJ français. Dirty Sexy Money, ça c'est le son #VirginRadio et #VirginFriday !

Dirty Sexy Money est la 5ème collaboration entre le DJ néerlandais Afrojack et David Guetta, la plus célèbre d'entre elle étant leur Hey Mama (classée 8ème du Billboard Hot 100 et 6ème du classement SNEP) avec Nicki Minaj et Bebe Rexha. C'est en revanche la première fois que Charli XCX pose sa voix sur une production de ces deux DJ. David Guetta et Afrojack semblent par ailleurs s'être plus adapté au style de Charli XCX que l'inverse, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Dirty Sexy Money est à découvrir toute la journée sur Virgin Radio, on vous souhaite une bonne écoute 100% Virgin Friday !