David Guetta & Sia : Regardez le clip de Let's Love (VIDEO)

En 2011, Sia et David Guetta dévoilaient le titre Titanium. Devenue un tube planétaire cumulant plus de deux milliards de streams, la collaboration de ses deux artistes ne s'attendait pas à recevoir un tel accueil. Un succès resté dans les annales et qui pourrait aujourd'hui être détrôné par leur nouveau titre intitulé Let's Love. Mais cette fois-ci, c'est sur la plateforme Tik Tok que ces derniers ont lancé la promotion de leur projet. "Guetta encourage les fans à montrer les choses qu'ils aiment avec un défi unique de hashtag (#LetsLove) sur la plateforme toute la semaine" précisait le DJ et producteur français dans un communiqué de presse. Une initiative qui pourrait bien attirer un nouveau public et permettre à Sia et David Guetta de réitérer leurs exploits d'il y a 9 ans.

Mais pour l'heure, c'est avec un clip animé que les deux artistes internationaux ont décidé de mettre leur collaboration en images. Une initiative qui est loin d'être inédite puisque, ces derniers mois, la crise sanitaire a forcé de nombreux chanteurs et chanteuses à en faire de même et à avoir recours à ce procédé. On se souvient notamment de Dua Lipa, Clara Luciani, Indochine ou, plus récemment, Jorja Smith. Et comme si il n'y avait qu'un scénario possible, on y voit quasiment toujours un véhicule en train d'avancer à toute vitesse (train, moto, voiture...). Un projet plutôt réussi mais qui ne nous aspire rien d'extraordinaire, au sens propre comme au sens figuré. On préférera écouter le son qui, lui, vaut réellement le détour.