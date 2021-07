David Guetta et Master KG dévoilent le clip de Shine Your Light avec Akon (VIDEO)

En 2009, les clubbeurs du monde entier se déhanchaient sur Sexy Bitch, première collaboration de David Guetta, alors en pleine ascension, et Akon, chanteur et producteur américain reconnu de tous. Deux ans plus tard, c'est avec Crank It Up que les deux artistes faisaient leur grand retour. Enfin, en 2013, ils dévoilaient leur dernier projet intitulé Play Hard. Si chacun a préféré vaquer à ses propres occupations ces dernières années, leurs retrouvailles semblaient pourtant indispensables. Pour l'occasion, c'est aux côtés de Master KG, à l'origine du tube Jerusalema, qu'ils ont décidé de s'entourer pour dévoiler, il y a quelques semaines, le titre Shine Your Light. Un morceau dansant à souhait que l'on peut retrouver sur les ondes de Virgin Radio !

Porté par des rythmes afro-house exubérants et des touches ensoleillées, ce nouveau titre est "une chanson qui donne au monde une nouvelle dose de jubilation", précise le communiqué de presse. Des propos qui fonctionnent également pour le clip de Shine Your Light, dévoilé sur YouTube ce mardi 20 juillet. On y retrouve les trois artistes dans un univers coloré et joyeux où la population de la ville s'évertue à danser sur leur son. Tourné à Saint-Domingue en République Dominicaine, le clip nous transporte dans un univers où l'été semble à son apogée. Et ça fait du bien. Un projet réalisé par Kyle White et déjà visionné plus de 200 000 fois en seulement quelques heures. Ca promet !