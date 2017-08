Le public de Tomorrowland a eu la belle surprise de voir débarquer David Guetta aux côtés de Martin Garrix pendant son set lors du festival belge. Une collaboration alléchante où on peut également entendre les voix d'Ellie Goulding et de James Arthur. So Far Away est une ballade avec montée en puissance sur le refrain. Un morceau qui ne vous fera pas vous déchaîner sur le dancefloor mais plutôt à écouter tranquille posé seul ou accompagné. Avec tous ces grands noms et une mélodie efficace, So Far Away a toutes ses chances pour devenir un beau succès comme 2U, la collaboration de Justin Bieber et David Guetta.

Ce n'est pas la première fois que David Guetta et Martin Garrix collaborent ensemble musicalement. En 2015, les deux stars avaient sorti "Blue Flames", un morceau beaucoup plus énervé. So Far Away diffère donc radicalement de ce premier titre mettant en avant ici les voix des deux chanteurs dans une mélodie émotionnelle ! Pour le moment, aucune information supplémentaire sur une date de sortie éventuelle. Mais on peut réécouter en attendant There For You, la collaboration de Martin Garrix avec Troye Sivan...