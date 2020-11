David Guetta élu meilleur DJ du monde !

Le DJ qui fait briller la France aux quatre coins de la planète vient d'être élu meilleur DJ du monde et ce, pour la deuxième fois de sa carrière. Ce sont les internautes qui, lors d'un sondage organisé par le média DJ Mag, l'ont placé au sommet du classement. Tenez-vous bien, pour 1,3 millions d'internautes, David Guetta est le meilleur.

"Gagner parce que tu as un tube, ou plusieurs, c'est bien sûr une grande satisfaction. Mais gagner après avoir choisi d'être moins commercial, c'est encore plus satisfaisant. J'ai l'impression que ces deux moments de ma vie ont eu un impact culturel sur notre scène. Et notre scène c'est ma vie, depuis que je suis adolescent. Alors bien sûr, ça compte plus que tout pour moi", a ainsi confié l'artiste qui, récememnt, dévoilait Let's Love avec Sia.

Si David Guetta occupe la première place, c'est Dimitri Vegas & Like Mike qui écope de la deuxième. Juste en dessous, on retrouve Martin Garrix. Notez que Armin Van Burren et Alok occupent respectivement les quatrième et cinquième place.