David Guetta : Don't Leave Me Alone, le clip dévoilé ! 

Il y a quelques semaines, on vous dévoilait la collaboration de David Guetta et la chanteuse britannique Anne-Marie sur le titre Don't Leave Me Alone. Il aura fallu pas loin d'un mois pour que le clip sorte et c'est chose faite.

Le morceau possédait déjà une lyric video et on aurait pu s'en contenter. Mais... on est tout de même bien contents qu'un clip illustre et accompagne le single. Après tout, on adore Anne-Marie. Les ruptures passent mieux quand elle les chante... Bon, le clip ne nous dit pas si la belle revit des souvenirs ou si cette dernière est amoureuse d'un avatar. Vive la technologie ! Enfin bon, on est transportés dans les déboires amoureux d'Anne-Marie (ou du moins celle qu'elle incarne) et on ne peut s'empêcher de s'identifier à elle. Quoi qu'il en soit, le son est du pur David Guetta et ça marche plutôt bien. Les adeptes du DJ français sauront profiter du morceau. Le clip est à découvrir d'urgence, ci-dessous !