David Guetta en concert à l'AccorHotels Arena ce soir

Le DJ le plus prisé de France investit dès ce soir l'immense scène de l'AccorHotels Arena, un an tout juste après avoir donné un show exceptionnel dans cette même salle. David Guetta défendra sur scène son dernier opus, 7 (sorti le 14 septembre 2018). On attend donc des titres tels que Don't Leave Me Alone mais aussi quelques classiques (Dangerous, Titanium).

"L'album s'appelle 7 parce que c'est le 7 ème mais aussi parce que j'avais l'idée d'un cycle complet (comme sept jours dans une semaine ou sept jours pour créér le monde", expliquait-il lors de son passage dans le Lab Virgin Radio. "Je reviens à mes débuts avec ce disque. Je fais les choses de façon innocente et sans trop de pression : j'ai fait un album pop avec plein d'influences différentes ! Il y a de tout, et à coté, jai voulu revenir à mes sources et faire des titres qui sont house, deep house... des titres qui sont pour les DJ - ils n'ont aucune ambition commerciale et c'est libérateur pour moi de me mettre la pression moi même".

Alors à ce soir pour LE concert électro à ne pas manquer !