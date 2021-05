David Guetta, Akon & Master KG collaborent sur le titre Shine Your Light (AUDIO)

En 2009, les clubbeurs du monde entier se déhanchaient sur Sexy Bitch, première collaboration de David Guetta, alors en pleine ascension, et Akon, chanteur et producteur américain reconnu de tous. Deux ans plus tard, c'est avec Crank It Up que les deux artistes faisaient leur grand retour. Enfin, en 2013, ils dévoilaient leur dernier projet intitulé Play Hard. Si chacun a préféré vaquer à ses propres occupations ces dernières années, leurs retrouvailles semblaient pourtant indispensables. Pour l'occasion, c'est aux côtés de Master KG, à l'origine du tube Jerusalema, qu'ils ont décidé de s'entourer pour dévoiler, il y a quelques jours, le titre Shine Your Light.

Porté par des rythmes afro-house exubérants et des touches ensoleillées qui devrait propulser le morceau au sommet des charts cet été, ce nouveau titre est "une chanson qui donne au monde une nouvelle dose de jubilation", précise le communiqué de presse. Il faut dire qu'avec un trio aussi enthousiaste à l'idée de travailler ensemble, le résultat ne pouvait qu'être bon. "Je suis ravi d’avoir pu collaborer avec Master KG, et je suis si heureux de pouvoir à nouveau travailler avec mon ami de longue date Akon! J’espère que 'Shine Your Light' apportera de la joie aux auditeurs du monde entier alors que nous nous joignons à nouveau sur la piste de danse" a balancé David Guetta à propos de ce nouveau projet.