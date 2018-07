David Guetta : Don't Leave Me Alone, votre son #VirginFriday !

Le pape de la french touch est de retour avec Don't Leave Me Alone en collaboration avec la chanteuse britannique Anne-Marie. L'anglaise n'est pas à son premier featuring puisqu'elle a déjà posé sa voix sur Rockabye de Clean Bandit. Et plus récemment, elle s'est illustrée auprès d'Ed Sheeran pour un duo improvisé dans les loges sur son titre 2002. Habitué aux collaborations de taille, David Guetta nous offre un son taillé pour l'été ! Et pas besoin de l'attendre au tournant, on sait déjà qu'il fera fureur.

Don't Leave Me Alone c'est donc le morceau du moment à ne surtout pas rater et c'est votre son #VirginFriday ! Un titre tout ce qu'il y a de plus pimpant comme sait si bien le faire notre ami David Guetta. Alors, écoutez le à fond parce qu'on ne doute pas de son succès à venir.