David Bowie : Zeroes, une toute nouvelle version du hit !

Fin des années 80, sort Zeroes. Morceau apparaissant sur son dixième album, Never Let Me Down, sortie en 1987. Trente et un plus tard, une nouvelle version du titre voit le jour. Mais à qui doit-on cela ? Eh bien, c'est le producteur Mario McNulty qui avec l'aide d'anciens collaborateurs du chanteur, a initié le projet.

Adieu les sonorités trop eighties, bonjour les nouveaux arrangements ! Le hit est dépoussiéré, même si on aime la version originale et que la nouvelle garde l'aura du titre. Déjà accessible en écoute, le format picture disc et en édition limitée sera quant à lui disponible à partir du 7 Septembre prochain. Il apparaîtra également sur le coffret événement Loving The Alien, en hommage à Bowie et sera composé de pas moins de 15 vinyles. Pour la version CD, il faudra compter 11 albums. Petit must, un album live inédit, Serious Moonlight, enregistré à Montréal en 83. Ajouté à cela, des démos et des titres des bandes originales telles que Absolute Beginners ou When The Wind Blows. Que de bonnes choses, en somme !