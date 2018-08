David Bowie : Rebel Rebel, reprit par Pearl Jam

Lors de leur passage au Wrigley Field à Chicago, Pearl Jam s'est offert une reprise d'un des titres du grand David Bowie. Un exercice coutumier chez le groupe originaire de Seattle qui a déjà reprit The White Stripes, Neil Young ou encore les Beatles.

Aujourd'hui, c'est au tour de David Bowie d'être honoré et quoi de mieux qu'une reprise de Rebel Rebel, un vieux classique du chanteur britannique issu de Diamond Dogs sorti en 1974. Pearl Jam n'est pas le premier groupe à proposer une cover de ce morceau. Le titre est sans doute l'un des plus reprit par les artistes. Ces dernières années, Madonna, Arcade Fire et Bruce Springsteen ont également poussé la chansonnette sur ce morceau. Il n'est donc pas surprenant de voir un groupe comme Pearl Jam reprendre l'une des plus grandes icônes de la pop anglaise. On vous laisse découvrir le moment (à partir de 2 minutes 37).