David Bowie : Découvrez l'album Something in The Air, enregistré à Paris en 1999 (VIDEO)

Nous sommes le 14 octobre 1999. En pleine promotion de son album Hours..., le 21ème de sa carrière, David Bowie en profite pour s'arrêter quelques jours à Paris. L'occasion pour la star britannique de promouvoir son dernier projet mais également de se voir remettre l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'Hexagone. En effet, l'après-midi même, l'interprète de Stardust a été fait Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Un honneur accordé à très peu de personnalités parmi lesquelles Stevie Wonder, Ringo Starr ou encore Quincy Jones. Mais qu'importe, à peine le temps d'enfiler sa médaille que ce dernier doit se préparer pour son concert à l'Elysée Montmartre où l'attendent pas moins d'un millier de privilégiés.

Quatre ans après la disparition de l'artiste et plus de vingt ans après cette fameuse soirée, Parlophone Records vient de dévoiler l'album Something in The Air, un opus live enregistré intégralement durant ce concert. Dores et déjà disponible sur les plateformes de musique à la demande, cette archive exceptionnelle nous replonge dans l'univers de David Bowie à travers quinze titres, dont douze inédits. Un moment exceptionnelle qui devait initialement durer 45 minutes mais qui sera finalement prolongé de 30 minutes. Et pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance qui régnait ce soir-là, une vidéo du titre Drive-In Saturday vient d'être dévoilée sur YouTube. Une belle manière de retrouver quelques-uns des titres les plus célèbres de l'artiste dont certains n'avaient pas été interprétés depuis plusieurs années.