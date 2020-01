David Bowie : Découvrez cette version rare de The Man Who Sold The World (AUDIO)

Le 7 janvier, une version acoustique du titre The Man Who Sold The World a été dévoilée sur la plateforme YouTube. L'occasion pour les garants de l'héritage de David Bowie de préparer son retour dans les bacs en 2020 mais surtout de fêter l'anniversaire du chanteur qui aurait eu 73 ans cette année. Alors qu'un biopic sur la vie de l'artiste -probablement intitulé Stardust- est actuellement en préparation, deux sorties majeures devraient également marquer le retour de la musique de l'interprète de Let's Dance.

En effet, comme l'a annoncé le label Parlophone Records, un EP de six titres nommé David Bowie Is It Any Wonder ? devrait être proposé au grand public dès la semaine du 17 janvier. Très peu d'informations ont été dévoilées pour le moment. Plus tard, le 18 avril 2020, l'album en édition limitée ChangesNowBowie composé de neuf titres sera, lui-aussi, disponible. Il permettra au public de (re)découvrir cette session acoustique enregistrée en 1996 à New York durant les répétitions du concert pour les 50 ans de David Bowie au Madison Square Garden. Ils avaient déjà été diffusés brièvement sur la BBC.