David Bowie aura une rue à son nom dans Paris !

Il y a des annonces qui ne peuvent pas passer inaperçues ! C'est notamment le cas de cette publication effectuée sur Twitter par Jérôme Coumet, le maire du 13ème arrondissement de Paris le 8 janvier dernier. En effet, à l'occasion du 73e anniversaire de David Bowie, l'homme politique qui se dit fan du chanteur anglais a annoncé qu'une rue portant son nom serait installée dans son arrondissement près de la gare d'Austerlitz. "La dénomination devrait être adoptée au Conseil de Paris en février" a affirmé Coumet avant de préciser que l'interprète de Just Dance "avait un lien fort avec la ville lumière".

David Bowie aurait eu 73 ans aujourd'hui Et j'ai un scoop : une rue de #Paris13 devrait prochainement porter son nom !! ????Mais chuuuuut. ???? pic.twitter.com/JXZcZfr7y7 — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) January 8, 2020

Après l'exposition David Bowie & Friends consacrée à David Bowie par la mairie du 13e arrondissement en 2014, c'est donc un lieu de la capitale qui portera le patronyme du chanteur de Space Oddity. Un honneur qui a ravi les fans de ce dernier et qui a littéralement fait le tour des sites d'informations du monde entier. Plus de trois ans après la disparition de l'artiste, sa musique semble éternelle et l'année 2020 devrait le montrer plus que jamais. Un biopic sur sa vie devrait voir le jour dans les mois à venir et deux albums comprenant des titres inédits sortiront également dans la foulée.