David Bowie : The First Five Years, le nouveau documentaire de la BBC

Après David Bowie : Five Years en 2013 et David Bowie : The Last Five Years, en 2017, la chaîne britannique BBC s'apprête à consacrer un troisième volet à sa série documentaire en l'hommage du musicien. De ce que l'on sait, The First Five Years sera axé sur les jeunes années du chanteur et sera diffusé courant 2019.

L'icone de la pop britannique est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires et nombreux sont ceux qui continuent à le célébrer. Samedi soir, le cast de The Muppets ont repris Suffragette City pour le final de leur show au London's The 02. Une belle brochettes d'artistes étaient présents pour l'occasion. Notamment, Kylie Minogue (qui s'offre un duo avec Kermit), David Tennant, Kevin Bishop ou encore Peter Davison.

On espère que le documentaire dévoilera un peu plus sur la personnalité si singulière du musicien et on a hâte de pouvoir se plonger une énième fois dans l'univers Bowie.