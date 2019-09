David Beckham a un hobby étrange (et sa femme n'en peut plus) !

Vous le savez sûrement, on peut maintenant construire le Central Perk de Friends en Lego. Et justement, si vous avez passé la nuit à le construire, sachez que vous n'êtes pas seul(e) : David Beckham s'est découvert une passion pour les Lego de sa fille Harper et évidemment, Victoria Beckham n'en peut plus ! L'ancien footballeur semble passionné par le château de Poudlard qu'il a commencé avec sa fille. Le petit bonus, c'est que Victoria en personne a partagé sa frustration en story sur son compte Instagram : "Il est encore sur ce truc !", s'est-elle exclamée. "Il est 9h45 et il est débout depuis 3h30 pour construire ce château'.

David et Victoria Beckham

"Ce château est en train de me ruiner la vie. Papa et sa fille construisant ENCORE avec leurs Lego !", poursuit-elle. Evidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré ! La petite Harper, du haut de ses huit ans, est une véritable fan d'Harry Potter : pas étonnant que ses parents lui ait offert ce château à construire ! Mais avec 6000 pièces à assembler, pas sûr qu'ils finissent vite...

On lance les paris ?