Dave Grohl annonce que l'album des Foo Fighters est terminé

Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas réellement de confirmation quant à la sortie imminente d'un album des Foo Fighters. Mais ça, c'était avant. Récemment interviewé dans le podcast de Bill Simmons, Dave Grohl s'est confié sur les projets à venir du groupe et la manière dont il fêterait leurs 25 ans de carrière. Après avoir promis il y a quelques temps que lui et ses acolytes préparaient des "trucs de fou" pour 2020, il semblerait que ce dernier n'ai pas menti.

"Nous venons de terminer l'album", a déclaré le leader du groupe. "Et certaines des meilleures chansons ont été faites en 45 minutes... Puis il y a d'autres chansons, dont un riff sur lequel je travaille depuis 25 putains d'années. Genre vraiment 25 ans. La première fois que j'ai fait une démo, c'était dans mon putain de sous-sol à Seattle... Donc parfois c'est 45 minutes, parfois c'est 25 putains d'années." Si, pour l'instant, aucune information n'a été révélée concernant une date de sortie, cet opus arrive deux ans après Concrete and Gold et quelques mois après 01070725, un EP dévoilé en septembre dernier.