Dans les Yeux d'Amir, ne manquez pas le documentaire évènement le 21 août ! (VIDEO)

Save The Date ! Le 21 août prochain, Amir vous emmènera dans les coulisses de son ascension fulgurante mais aussi, de sa tournée. TFX diffusera le 21 août prochain un documentaire tourné sur 12 mois consacré à l'interprète de J'ai Cherché. Au programme, les coulisses d'une réussite, d'une tournée mais aussi une facette d'Amir encore jamais montrée jusqu'à présent : le studio, les enregistrements... toutes ces choses que, le plus souvent, le public ne voit pas seront mises en avant !

Depuis qu'il a défendu la France à l'Eurovision il y a deux ans, Amir ne chôme pas. Avec deux albums à son actif, l'artiste franco-israëlien révélé dans The Voice a déjà fait beaucoup de chemin : il a parcouru le monde, a conquis le pays mais surtout, il a enchaîné les dates de concerts et les plateaux télé. Si vous avez envie de revivre la success story de cet artiste solaire et talentueux, rendez-vous le 21 août sur TFX ! Et pour patienter, on vous invite à revoir le clip tourné pour Les Rue de ma Peine.