Dans le Téléphone de Manu : Zoom sur Runaway Train de Soul Asylum !

Vous connaissez le principe : chaque matin, Manu prend son téléphone pour mieux nous passer un morceau culte. Après Somebody to Love de Queen ou encore Stupid Girl de Garbage, place à Soul Asylum et Runaway Train.

Nous sommes en 1993 et le groupe est en pleine promotion de l'album Grave Dancers Union, paru en octobre 1992. Morceau le plus connu de la formation américaine, Runaway Train se hissera notamment au sommet des classements Billboard.

Avec cette chanson, Soul Asylum explore la dépression et ses travers : Dave Pirner, a qui l'on doit le morceau, déclarera plus tard que son écriture lui a pris plusieurs années. La raison ? L'artiste avait la musique mais pas les paroles. Le déclic lui viendra avec notamment l'image du train fou (runaway train) pour décrire la dépression, alors qu'il traversait une période difficile.

