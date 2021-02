Dans le Téléphone de Manu : Zoom sur Lithium de Nirvana

Ah, l'album Nevermind signé de Nirvana... un véritable classique. Si Smells Like Teen Spirit et Come as You Are sont deux des singles les plus cultes de l'opus publié en 1991, il ne faut pas oublier Lithium. Ecrite par Kurt Cobain, et troisième single issu de l'album, la chanson évoque un homme aux pensées suicidaires qui se tourne vers la religion. Vous ne le savez peut-être pas mais, le titre dans sa version définitive fut l'un des plus difficiles à enregistrer. De ces difficultés ressort la conception de la chanson cachée Endless, Nameless.

Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre de la chanson fait référence aux sels de lithium (base chimique d'un médicament prescrit pour traiter les troubles bipolaires). Pour Michael Azerrad en revanche, le titre est une référence à une phrase signée Karl Marx selon laquelle "la religion serait l'opium du peuple" : Lithium est « un chant de rédemption de l'âme par la religion, celle-ci étant devenue une sorte de lithium du peuple ».

Lithium est considérée comme l'une des meilleures chansons du groupe et, a (évidemment) été reprise de nombreuses fois.