Dans le Téléphone de Manu : What's My Age again, retour sur le classique signé Blink 182 !

Comme chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous offrir un morceau culte. Aujourd'hui, place à l'intemporel What's My Age Again par Blink-182.

Publié en novembre 1999, le morceau est à retrouver sur l'album Enema of the State. What's My Age Agin évoque un jeune homme de 23 ans qui se comporte comme un ado et se classera numéro 2 au classement américain Modern Rock Tracks, un classement de chansons de rock alternatif.

