Vous le savez, tous les matins, Manu fait un tour dans son téléphone. Le principe ? Vous passer un morceau tout droit sorti de sa playlist ! Ce matin, on écoute un peu de R'n'B avec Whatta Man pat Salt-n-Pepa.

On remonte dans le temps ! Du coup, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire : Salt 'n' Pepa est un groupe de hip hop américain originaire de New York. Il se compose notamment de Cheryl « Salt » James, de Sandra « Pepa » Denton (notez que, à l'origine, Latoya Hanson faisait partie de la formation. Elle sera remplacée par Deidra « DJ Spinderella » Roper). Salt 'n' Pepa se forme en 1985 et s'imposera ensuite comme l'un des premiers groupes de rap féminin.

Côté paroles, pour Richard Harrington du Washington Post, la chanson est comme " une célébration des hommes forts qui restent à la maison et s'occupent des enfants " - un message fort pour l'époque. Aussi, pour Garth Baker-Fletcher, professeur agrégé de religion au Texas College, le refrain de cette version fait " l'éloge d'un homme stable, aux valeurs familiales, mais sexy ".

Vous l'aurez compris, Whatta Man a tout d'un morceau féministe - tout ce qu'on aime.

